ಪರ್ಯಾಯದತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಚಿತ್ತ: ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಕೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಲವು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. 'ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಮಾಲೀಕರು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೋವ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಟೋವ್ಗಳು ಮೂಲೆ ಸೇರಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಾಲೀಕರು, ಸೌದೆ ಒಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನೇ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಕ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಎಳೆದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೋವ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಕಾರ ಭವನ ಹೋಟೆಲ್, ಏರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿಯುವ ಒಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಒಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ತರಸಿಕೊಂಡು, ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆನರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ.

'ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯವಾಗುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿ ಬೇಕಾಗುವ ನೂಡಲ್ಸ್, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಸೂಪ್, ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೈಸ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಗಾಯತೊಂಡೆ ಹೇಳಿದರು.

'ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಗೆಯೂ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ದರ ನೀಡಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ
ರವೀಂದ್ರ ಗಾಯತೊಂಡೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘ

ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್

ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅತಂತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆಯದೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ