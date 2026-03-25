ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಗಾಮನ ಗಟ್ಟಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸೆಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ ಅನ್ಸಿಲ್ ಫರ್ನಾಂ ಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಗದುಗಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ತಾರಿಹಾಳ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ನಿವಾಸಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ (66) ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>
260325-24-885886407