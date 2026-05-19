ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಲಿ: ಉದ್ಯಮಿ ಅಶೋಕ ಕೊಣ್ಣೂರ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಕರ್ನಾಟಕ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಐಡಿಸಿ) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಐಎಡಿಬಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಅಶೋಕ ಕೊಣ್ಣೂರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ (ಎನ್ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಎಐ) ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಇ–ಸ್ವತ್ತು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳು ಈವರೆಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದು, ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಭರಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇ– ಸ್ವತ್ತು ವಿತರಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕರಿಗೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎನ್ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಜೇಶ ಸೈಗಲ್, ಸಂದೀಪ ಬಿಡಸಾರಿಯ, ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</p>