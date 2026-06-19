<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಯುವಕರ ತಂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ಸೀಡ್ ಬಾಲ್’ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಉದ್ಯಾನ, ಗದ್ದೆ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ‘ಸೀಡ್ ಬಾಲ್’ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸೀಡ್ ಬಾಲ್ ತಯಾರಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ವೃಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿಯ ಬಸವರಾಜ ಅವರು ಹೊಂಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಿ ಸೀಡ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಗಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ರೆವೆಲ್ಯೂಷನ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿನಾಯಕ ಜೋಗಾರಿಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-24-525972383</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>