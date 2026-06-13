ಐಒಎ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದಿನಿಂದ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ)ದ ಅಸ್ಥಿರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಜೂನ್ 13 ಮತ್ತು 14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ‘ಐಒಎ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಅಸ್ಥಿರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ರಾಜೀವ್ ರಾಮನ್, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕಲ್ಲುರಾಯ, ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ, ಡಾ. ರಾಜಾ ಶಂಕರ, ಡಾ. ಸಂದೀಪಕುಮಾರ್, ಡಾ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬಿ.ರೈ, ಡಾ. ಹರೀಶಮೂರ್ತಿ, ಡಾ. ಭರತ ರಾಜುಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಕೆ.ಎಫ್. ಕಮ್ಮಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಸ್ಥಿರೋಗ ತಜ್ಞರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವರು.ಉಪನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಥಿರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದುಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು‘ಶೋಲ್ಡರ್ ಬೋನ್ ಸಾ ಮಾಡೆಲ್’ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-24-1276985466</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>