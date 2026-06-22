ಹಲಸು ಮೇಳ: ಸಂಭ್ರಮದ ತೆರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಅಪರೂಪದ ಹಲಸಿನ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಅಡುಗೆ ವೈವಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಟಿ. ರಾಥೋಡ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಲಸು ಮೇಳದ ಮೂರನೇ ದಿನ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಲಸು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಿಹು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಬಾಡೆ (ಪ್ರಥಮ), ಧ್ವನಿ ಕರ್ವ (ದ್ವಿತೀಯ) ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಎಸ್ ಕಬಾಡೆ (ತೃತೀಯ) ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಜೇತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಲಸು ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಏಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶೀಲಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. ರೂಪಾ ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೋಳ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ, ಜ್ಯೋತಿ ತೋಂಸೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಮಧು ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜು ಹುಲಗೂರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹4 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-24-1705208138</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>