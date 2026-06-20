ಹಲಸಿನಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಹಲಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಗುಣಗಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ’’ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನ ಸೇವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವಿ.ಸಂಕನೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಬನ್ ಓಯಸಿಸ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಬಳಗದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮೂರು ದಿನಗಳ ‘ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಲಸು ಮೇಳ’ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ದುಂಡು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಹಲಸು ಸೇರಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇಸಿ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಕಿ ಪ್ರೇಮಾ ಲೋಕುಂಡೆ ಅವರು, ‘ಗ್ರಾಹಕರು ಹಲಸು ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರ, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜೂನ್ 21ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಲಸು ಅಲ್ಲದೇ ತೋತಾಪುರಿ ಮಾವು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವೂ ಇರಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಸೀಮಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಅರ್ಬನ್ ಓಯಾಸಿಸ್ ಮಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಮೇಶ ಇಂದೂರು, ದೇವಧಾನ್ಯ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಯ ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ನೀಲಮ್ಮ, ಬಿಂದು ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-24-680684661</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>