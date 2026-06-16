ಜನತಾಬಜಾರ್‌ ನೂತನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ

<p><em>ಸ್ಮಿತಾ ಶಿರೂರ</em></p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತಾಬಜಾರ್ ನೂತನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆರಂಭಗೊಂಡು, 4 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹18.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬರುವವರಿಗೆ, ಒಳಬರುತ್ತಲೇ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಮೂಗಿಗೆ ರಾಚುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ (ಚೇಂಬರ್) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದುರ್ನಾತ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೇ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ದಿನವಿಡೀ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಯೇ ಕೂರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ರಿ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಅಂತೂ ತಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಗೆ, ಊದಿನಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಕುಂದ್ರತೇವ್ರಿ. ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯ ಇದ್ರೂ ನೀರು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರೇಟರ್ ಇದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆಯವ್ರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಎನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ರೀ. ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗೈತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋರೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರು ಹೊರಹಾಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಳಿದುಳಿದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯ 9ರ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಬಸವರಾಜ ಎಫ್. ಜಿಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯ ಕಚೇರಿ 9, ಕಂದಾಯ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜನತಾಬಜಾರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-24-422990717</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>