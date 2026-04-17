ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ 3ಡಿ, 4ಡಿ, ಬಿ 22 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯಂತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಿತಾ ಹಾಂಡಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಯಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸದ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ರಿಂದ 15 ಮಂದಿ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹುಸಾವಿಕಾ, ಸೋಫಿಯಾ, ಡಾ. ರವಿ ವಡ್ಲಮಾನಿ, ಶೋಭಾ ಬೆಂಬಾಳಗಿ, ಸುರೇಂದ್ರ ಪೋರವಾಲ್, ವಾಸುಕೀ ಸಂಜಿ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು. ಸಿಂಚಿನಾ ಆಂಥೋನಿ, ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ದೋನಿಮಠ, ಸುರೇಂದ್ರ ಪುರವಾಲ್, ಡಾ. ಶೋಭಾ, ಹೇಮಲತಾ, ಅಂಜನಾ ಬಸನಗೌಡರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>