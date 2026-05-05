ಚಾಕು ಇರಿತ, ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಜಗಳ ವಿಪರೀತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಗಾಧರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇರಿದು ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ ಓಣಿ ನಿವಾಸಿ ಪವನ ಇಂದರಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಆಕಾಶ ಮಡಿವಾಳರ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ಮಡಿವಾಳರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪವನ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪವನ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಗಂಗಾಧರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ, ಸಾವು: ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರೆಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಾಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಹನಮಂತ ಮುಳ್ಳೂರ(28)ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶಿವಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನು ಭಜಂತ್ರಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನವಲಗುಂದ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ–ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೇತುವೆಗೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಸವಾರ, ಬಂಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶರೀಫಸಾಬ್ ಬಿಬಕ್ಕನವರ(36) ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಸೇತುವೆ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆದು, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.