ಬಸ್‌ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಿಡ್ಟೌನ್ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಾಗರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅಹಮದ್ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೇಣುಕಾ ನಗರ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರಗಳ ನಾಗರಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಸತೀಶ ಹಾನಗಲ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಗಡಿ, ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಣ್ಣೂರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಬನ್ಸಾಲಿ, ಕೌಸ್ತುಭ್ ಸೌಂಶಿಕರ್, ರಮೇಶ್ ಬೋರಾ, ಬುಜಬಲಿ ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರು ಸುಖಾಲಿ, ಕೀರ್ತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಶರತ್ ಕುಮಾರ ಅಡಿಗುಡಿ, ವಿ.ಎಸ್.ಶಾಸ್ತ್ರಿಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>