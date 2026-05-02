ದುಡಿಯುವ ಕೈ ಆಳುವ ಕೈ ಆಗಲಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳು ಆಳುವ ಕೈಗಳಾಗಬೇಕು. ಶೋಷಣಾರಹಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಮೇ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮೂಲ ಆಶಯ' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ವಿಶ್ವಶ್ರಮ ಚೇತನದ ಕೆ.ಎಸ್. ಶರ್ಮಾ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಮೇ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಶಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೇವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ, ಹಾಡು-ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ನಿಜವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆಶಯವನ್ನು ಅರಿತು ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ, ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಜನರೇ ನಾಡಿನ ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಸಿ.ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹುದ್ದಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗೌರವ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಎನ್.ಬಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸುಲೋಚನಾ ಕೆ. ಪೋತ್ನಿಸ್, ಡಾ. ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾಟೀಲ, ಡಾ. ರೂಪಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>