ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ: ಕೆರೆಗಳು ಅಧ್ವಾನ

ಸುಷ್ಮಾ ಸವಸುದ್ದಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕೃಷಿ, ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮೂಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಕೆರೆಯಿಂದ ನದಿಗಳಿಗೆ, ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆರೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗುತ್ತಿವೆ.

ಕೆಲವೆಡೆ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಾಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆರೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆ ತುಂಬಾ ಜಲಕಳೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರೋಗ ಹರಡುವ ಭೀತಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ 240 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕೆರೆ ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲಿನಗೊಂಡಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ಹೋಟೆಲ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಾಗದೆ ಕೆರೆಯ ಒಡಲು ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಕಳೆ ಆವರಿಸಿದೆ.

ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್, ಜಲಕ್ರೀಡೆಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಓಂ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆರೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಜನರು ಇತ್ತ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವಿದ್ದು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ.

ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಅಂತರಗಂಗೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಬಗೆಹರಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪ.

ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ತೋಳನಕೆರೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. 32.64 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆಂದು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಳೆಗುಂದಿದೆ. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಆಟಿಕೆಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿವೆ. ಜಿಮ್ ಪರಿಕರಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆಂದು ಬರುವವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7ರ ವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ₹20 ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹15 ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.

ತೋಳನಕೆರೆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಇದ್ದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಮಲಿನ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಕೆರೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಜಲಕಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

'ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಟವಾಡಿಸಲೆಂದು ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಿ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಉದ್ಯಾನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟವಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದೂ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ' ಎಂದು ಲಿಂಗರಾಜನಗರ ನಿವಾಸಿ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹುಬ್ಬಳ