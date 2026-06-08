ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಂಗಡಗಳು ಒಂದಾಗಲಿ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳಪಂಗಡಗಳು ಒಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಬಸವ ತತ್ವ ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ. ಸಂಜಯಕುಮಾರ ಮಾಕಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗರಾಜ ನಗರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಳಪಂಗಡಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದೂ’ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕುವ ಶೈಲಿ. ‘ಲಿಂಗಾಯತವು ‘ಧರ್ಮ’ ಎಂದು ಶರಣರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರಾಜರ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳೂ ಇವೆ. ಕಸಬು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾಯತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಪಂಗಡಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗಾಯತರೇ. ‘ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ’ ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ‘ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಲವರಿಂದ ಟೀಕೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ‘ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ’ಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಪಂಗಡಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಿಂದಗಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ನೀಲಕಂಠ ಅಸೂಟಿ, ಡಿ.ಸಿ. ರಂಗರಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶೀಲವಂತರ, ಲಿಂಗರಾಜನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲತಾ ಉಮ್ರಾಣಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ, ನೀಲಕಂಠ ಅಸೂಟಿ, ನಿಂಗನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ್ರ, ಪ್ರಕಾಶ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಂಬಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನರವಣಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥಗೌಡ, ಸುರೇಶ ಬಣವಿ, ರವಿ ಕುಡುವಕ್ಕಲಿಗ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ ಯಮ್ಮಿ– ನಿರೂಪಣೆ, ಸರ್ವಮಂಗಳಾ ಕುದರಿ– ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-24-1688991077</p>