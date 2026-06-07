ಸಿಇಟಿ: ಮಹೇಶ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ಡಾ. ಆರ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಮಹೇಶ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಸಿಇಟಿ) ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಎಂ. ನಾಗಡಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 125ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಮಂತ ಅಜಗೊಂಡರ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1,338ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 758, ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 338, ಡಿ ಫಾರ್ಮಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1,111ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ: ಯಶಸ್ವಿ ಕಠಾರೆ (4,749), ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೋರಿ (6,609), ಅಖಿಲಾ ಪಾಟೀಲ (6,767), ಶ್ರೀಮಾ ಎ. (8,354), ಉದಯ ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ (8,605), ಮೇಸರ ಪಲ್ಲನ್ (8,696), ಪುನೀತ್ ಸಿ. (8,810).</p>.<p>ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ:, ಅಖಿಲಾ ಪಾಟೀಲ (1,123), ಶ್ರೀಮಾ ಎ. (1,635), ಅಕ್ಷತಾ ಕೋಟ್ನಿ (2,079), ವಂದನಾ ಖೇತಣ್ಣವರ್ (2,952), ದಾದಾ ಖಲಂದರ್ (4,950).</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ: ಶ್ರೀಮಾ ಎ. (965), ವಂದನಾ ಖೇತಣ್ಣವರ್ (1,101), ಅಕ್ಷತಾ ಕೋಟ್ನಿ (1,601). ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ವಿಭಾಗ: ಶ್ರೀಮಾ ಎ. (1,635), ಅಕ್ಷತಾ ಕೋಟ್ನಿ (2,079), ವಂದನಾ ಖೇತಣ್ಣವರ್ (2,952).</p>.<p>ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ವಿಭಾಗ: ವೇದಾಂತ್ ನಾಗಡಾ (673), ಅಖಿಲಾ ಪಾಟೀಲ (1,759), ಉದಯ ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ (2,064). ಡಿ ಫಾರ್ಮಾ ವಿಭಾಗ: ಶ್ರೀಮಾ ಎ. (1,635), ಅಕ್ಷತಾ ಕೋಟ್ನಿ (2,079), ಅಖಿಲಾ ಪಾಟೀಲ (2,377).</p>.<p>ಬಿ.ಪಿ.ಒ ವಿಭಾಗ: ಯಶಸ್ವಿ ಕಠಾರೆ (1,942), ವೇದಾಂತ ನಾಗಡಾ (2,039), ವರ್ಷಾ ಕಬಾಡಿ (2,222), ಪುನೀತ್ ಸಿ. (2,859) ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎನ್.ಎಲ್.ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಪಿ.ವಿ. ದತ್ತಿ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಎನ್. ದೇಸಾಯಿ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ರಿಯಾಜ್ ಬಸರಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಯೋಜಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಮೋಹನ ಎಚ್.ಕೆ., ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಮೇಶ ಹೊಂಬಾಳೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-24-1731530290</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>