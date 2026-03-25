ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ; ಕುಂಭಮೇಳ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಭೂಸಪೇಟದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ ಓಣಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕುಂಭಮೇಳ ದೇಸಾಯಿ ಓಣಿ, ಭೂಸಪೇಟ, ಗಬ್ಬೂಗಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿಹೊಂಡ, ಶಿಂಪಿಗಲ್ಲಿ, ಹಿರೇಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪುನಃ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾದ್ಯ ಮೇಳ, ಜಾಂಜ್, ಜಾಗಟೆ ಸದ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕಳೆಕಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಆನೆ, ಜೊಡೆತ್ತುಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಶಿವು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಬೆಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಎಂ.ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಹುಚ್ಚಪ್ಪರೂಗಿ, ರಾಜು ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ,ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಉಗರಗೋಳ, ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾಶಿ, ಉಮೇಶ ಅಪ್ಪೊಜಿ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಉಗರಗೋಳ,ನಾಗಣ್ಣ ಚಟಗುಂಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೂಗಿ, ಈರಣ್ಣ ಉಗರಗೋಳ, ಸಂಗಮೇಶ ಕೆಂಗಾಪುರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಬಸವರಾಜ ಇಟಗಿ, ರಾಜು ಕೋರ್ಯಾಣಮಠ, ಸುಭಾಸ ಅಥಣಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸಪೇಟಿ, ಅಕ್ಕಿಹೊಂಡ ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>