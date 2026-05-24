ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ರಫ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯವರು ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ, ಜಿ.ಎಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮಾವು ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರದು. ಮೇಳದ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗಲೇ ಮೇಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮೇಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಯಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಜನರಿಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಮಾವು ಸವಿಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಖರೀದಿಗಾರರಿಗೂ ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಮೇಳವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.ಎಚ್. ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂತಹ ಮೇಳಗಳು ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಮಾವು ರಫ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ ಮಾವಿಗೆ 60 ಡಾಲರ್ ದರವಿದೆ. ರೈತರು ಮಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ರೈತರು ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ರಫ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಧಾರವಾಡ ಆಪೂಸ್ ಮಾವು ತಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ (ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್) ದೊರೆತರೆ, ವಿಶ್ವದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಐ.ಜಿ.ಸನದಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ವಿಕಾಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಪಶು–ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರೈತರು ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಿನ ಬದಲು ನೈಜ ಕಾಡು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಳದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೊದ್ದಾರ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಂಡೂರ, ಮೋಹನ ಹೊಸಮನಿ, ಚನ್ನು ಹೊಸಮನಿ, ಬಿ.ವಿ.ಪಾಟೀಲ, ಚಿದಾನಂದ ಮನಸೂರ, ಪ್ರಕಾಶ ಶೃಂಗೇರಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆಶಿಕ್ ಅಲಿ ಡಿ.ಎಂ., ಜಿಷಾನ್ ಸಿರಸಂಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>