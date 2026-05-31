ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣೆ: ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಭವಾನಿ ನಗರದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಖ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಸುಶಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಐದು ದಿನ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದು ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯೂ ಇದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜ್ಞಾನ, ಯಜ್ಞ, ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಜೋಯಿಸ್ ಹುಲಿರಾಜ್ ಆಚಾರ್, ಅರ್ಚಕರಾದ ಗುರುರಾಜ ಆಚಾರ್, ನರಹರಿ ಆಚಾರ್ ವಾಳೇಕರ್, ಬಿ.ಎಂ. ಪುರೋಹಿತ್, ಗೋಪಾಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮನೋಹರ್ ಪರ್ವತಿ, ಭಕ್ತರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>