ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಕಲಾವಿದ ಸಾವು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಹನಾಯಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಲಾವಿದ ರಾಮಣ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿ (60) ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಬೈಲ್ ನಿವಾಸಿ ರಾಮಣ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜೀವನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಹನಾಯಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಕಲಿ ಶೂ ತಯಾರಿಕೆ: ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಶೂಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ದಾಜೀಬಾನ್ ಪೇಟೆಯ ಡೈಮಂಡ್ ಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಕಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಡಿ.ಕೆ.ಕಾಸಿಂಬಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ವಿವಿಧ ಅಳತೆ ಶೂಗಳಿರುವ ಒಟ್ಟು 46 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ: ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನೂರಾನಿ ಮ್ಯಾರೆಜ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ 2025ರ ಮೇ 13ರಂದು ನಡೆದಿರುವ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹ್ಮದಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೋಜಮ್ ನದಾಪ್ ಅವರು ನಗರದ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತಳು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೀಜಮ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು, ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿ ಸೇರಿ ಐದು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>