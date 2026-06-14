ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಇಂದು

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಹಾಗೂ ರಂಗಕರ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಹೊನ್ನಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದದಿ. ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಅವರ 26ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೂನ್ 14ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಹಳೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಓಂಶುಭಂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ, ಹಿರೇಹೊನ್ನಿಹಳ್ಳಿಯ ಗಜಾನನ ನಾಟ್ಯಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದಿಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಂಗಶಿಲ್ಪಿ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಸ್ಮಾರಕ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ’ಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗಮನಾಥ ಲೋಕಾಪುರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ರಾಮು ಮೂಲಗಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕಿರಣ ಪಾಟೀಲಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬಸವರಾಜ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಂದಗೋಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-24-1230950857</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>