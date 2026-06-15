ನಭಾಗೆ ‘ಡಾ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಥಾ ಬಹುಮಾನ’

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಥೆಗಾರ ಡಾ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಕ್ಷರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಾ ಅಗನಸಕಟ್ಟೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ‘ಡಾ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಥಾ ಬಹುಮಾನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ‘ಹುಟ್ಟಿಬಂದಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮನಾಗಿ’ ಕಥೆಗೆ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ ನಭಾ ಒಕ್ಕುಂದ ಅವರಿಗೆ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ವಿತರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಟಕಕಾರ ಡಿ.ಎಸ್. ಚೌಗಲೆ, ‘ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮನಾಗಿ’ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ನಾಗರಿಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಲ್ಲಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಡು– ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ತ್ರೀಸಂವೇದನೆ, ಸ್ತ್ರೀಪರ ಚಿಂತನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಆಧುನಿಕತೆ ಎಂಬುದು ಹರಿವ ನೀರಿನಂತೆ. ಅದು ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸದ್ದಿರೂ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಹೊಸದು ಬರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಹಬ್ಬ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ. ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಥೆಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರ ಕಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ, ಅವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸ್ಪರೂಪ ಬದಲಾದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಥೆಗಳು ಬರಲಿವೆ’ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಚನ್ನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ನಂದೂರ, ತೀರ್ಪುಗಾರ್ತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ರವಿ, ನಭಾ ಒಕ್ಕುಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಾ ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ, ಹರ್ಷ ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ, ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಸುನಂದಾ ಕಡಮೆ, ವಿನಯಾ ಒಕ್ಕುಂದ, ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಮೆ, ಲಿಂಗರಾಜ ಅಂಗಡಿ, ವೀರಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಾದಣ್ಣವರ ಇದ್ದರು. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಟಕೋಳ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-24-2030450303</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>