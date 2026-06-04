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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ’ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌’; ವಾಹನ ಸವಾರರ ಆಕ್ರೋಶ

‘ಚಿಗರಿ’ ಬಸ್‌ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಡೆ; ವಾಹನ ಸವಾರರ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 7:39 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 7:39 IST
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ರವೀಶ್‌ ಸಿ.ಆರ್‌. ಡಿಸಿಪಿ
ರವೀಶ್‌ ಸಿ.ಆರ್‌. ಡಿಸಿಪಿ
ನವನಗರದ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್‌ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಪಥದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ
–ರವೀಶ್‌ ಸಿ.ಆರ್‌. ಡಿಸಿಪಿ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗ
Hubli

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