ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಲಿಂಕ್‌ ಕಳುಹಿಸಿ ₹3.21 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಗರದ ನಾಗರಾಜ ಎಚ್. ಅವರಿಗೆ ಹಿಪ್ ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ₹3.21 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ನಾಗರಾಜ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವಂಚಕ, ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಹಿಸ್ಟರಿ ನೋಡಲು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-24-366506677</p>