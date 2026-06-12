ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಮಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಮಲವ್ವ

<p><em>ಸ್ಮಿತಾ ಶಿರೂರ</em></p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸೋಯಾಬೀನ್, ಶೇಂಗಾ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲವ್ವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಖಾನನ್ನವರ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಗೂ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಜೀವಾಮೃತ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 200 ಲೀಟರ್ ಜೀವಾಮೃತ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಸಾವಯವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಾದ ಅನ್ನ ಅಸ್ತ್ರ, ನೀಮಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಸು ಹಾಗೂ 2 ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದು ಜಮೀನಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಮಲವ್ವ.</p>.<p>‘ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಧ ಎಕರೆಗೆ ₹20 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ₹10 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ 5 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹6 ಸಾವಿರ ದರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಸಾಮೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. 4 ರಿಂದ 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಫಸಲು ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘8ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಶೇಂಗಾ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಊರಿಗೇ ಬಂದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೊರಲೆ, ಊದಲು, ಬರಗ, ಸಾಮೆ, ಸಜ್ಜೆ, ಕೆಂಪು ನವಣೆ, ಬಿಳಿ ನವಣೆ, ಕರಿ ನವಣೆ, ಕರಿ ಸಾಮೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಕ ಮೊದಲಾದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಅಲಸಂದಿ, ಮಡಕಿ, ಕರಿಹುರುಳಿ, ಕೆಂಪು ಹುರುಳಿ, ಕರಿ ಹೆಸರು (ಹಿಂಗಾರು), ಕರಿ ಕಡಲೆ, ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಕಡಲೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಡಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಕುಸುಬಿ, ಅಗಸಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-24-725397231</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>