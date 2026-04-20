ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಪಣಜಿ: ವೇಗದೂತ ಬಸ್‌ ಸಂಚಾರ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಣಜಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ವೇಗದೂತ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ನಗರದ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸ್ಗಳು 9, 10 ಮತ್ತು 10.35ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15, 3.15 ಮತ್ತು 3.45ಕ್ಕೆ ಪಣಜಿ ತಲುಪಲಿವೆ. ಪಣಜಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30, ಸಂಜೆ 4 ಮತ್ತು 5.15ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 8.30, 9.15 ಮತ್ತು 10.30ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿವೆ.

'ಪ್ರಯಾಣ ದರ, ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ವಿಮೆ, ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿ ₹236 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಸ್ಗಳು ಧಾರವಾಡ, ಅಳ್ನಾವರ, ರಾಮನಗರ, ಪೊಂಡಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್. ರಾಮನಗೌಡರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260420-24-490011967