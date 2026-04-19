ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜಿನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವು ಶ್ರಾವಕ, ಶ್ರಾವಕಿಯರ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪುಣ್ಯಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಜಿನಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಇಂದ್ರ ವೇಷ ಧಾರಿ ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಕಿಯರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಆನೆ, ರಥಗಳು ಜಿನಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಲ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಯಾಗ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಸಭಾಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಎಸ್ಡಿಎಂನ ಪದ್ಮಲತಾ ನಿರಂಜನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಯಾಗಮಂಡಲ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಆಚಾರ್ಯ ಪುಣ್ಯಸಾಗರರು, 'ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾರ್ಗ ತೋರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ, ಉತ್ಸವ ಅಭಿಷೇಕ, ರಾಜದರ್ಬಾರ ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಂತಿನಾಥ ಹೋತಪೇಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>