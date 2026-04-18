ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ನೂತನ ಜಿನಬಿಂಬದ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಮಹಾಮಹೋತ್ಸವ ಏ. 18ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಮೀಪದ ವೈಷ್ಣವಿ ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಹಾಲ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೀರ್ತಿ ಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ' ಎಂದು ಜೈ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಶಾಂತಿನಾಥ ಹೋತಪೇಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಗರದ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಬಸದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪುಣ್ಯಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಹೊಂಬುಜ ಮಠದ ದೇವೇಂದ್ರಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥದ ಧರ್ಮಸೇನಾ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸೋಂದಾ ಮಠದ ಭಟ್ಟಾಕಲಂಕ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸೇನ ಭಟ್ಟಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಏ.18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ರಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏ.19ರಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ, ಧರ್ಮಸಭೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಏ.20ರಂದು ನೂತನ ಜಿನಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಮೋಕ್ಷಕಲ್ಯಾಣ ಪೂಜೆ, ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ಯಂತ್ರಧಾರಣೆ, ಬಸದಿಗೆ ನೂತನ ರಜತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅರ್ಪಣೆ, 10008 ಕಳಶದಿಂದ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ಗುರುಪೂಜೆ, ಧರ್ಮಸಭೆ ಜರುಗಲಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉದಯ ಧಡೂತಿ, ತವನಪ್ಪ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ವಿಮಲ ತಾಳಿಕೋಟಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ದಿನಕರ, ಕಿರಣ ಮುಕರೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-24-957992492</p>