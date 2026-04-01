ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಮಂಟೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಪಿಎಂಎವೈ) ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳ ಸ್ವಾಧೀನಪತ್ರ ಬೀಗದ ಚಾವಿ ವಿತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 84 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,008 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, 'ಅಬ್ಬಯ್ಯ ನಗರ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಆರಂಭದ ಒಂದೆರೆಡು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದೆಡೆ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸ್ವಾಧೀನಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಗಾಜು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಿಟಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಜು ಒಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಂಬಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ವರದಿ ಬಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಇಇ) ವಿನಾಯಕ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರೊಳಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ: 'ಕೆಲ ಮನೆಗಳ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್, ಬಾಗಿಲು ಚಿಲಕ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಎಇಇ ಪ್ರವೀಣ್.ಎಚ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳ ಸ್ವಾಧೀನಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>