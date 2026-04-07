ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ; ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ನಗರದ ಸ್ಮಶಾನಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದು ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಸಬಾಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮೇಟಿ ಅವರು ಚಾಕು ಇರಿತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್.ಆರ್. ರಾಮಾಪುರ, ರಮಣ ಜೆ ಮತ್ತು ಪಿ.ಕೆ.ಚಲವಾದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಈಶ್ವರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅಯಾನ್ ರಫೀಕ್, ಸಮೀರ್, ತೌಫಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಪೊಲೀಸರು ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ತೆರಳಿದಾಗ ನಾಲ್ವರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು: ಇಲ್ಲಿಯ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗ ಮುರಿದು, ₹8.12 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ನ ರಾಜಶೇಖರ ಲದ್ದಿಮಠ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗ ಮುರಿದು ₹2.18 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ</p>.<p>ಚಾಕು ಇರಿತ: ಏಕಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಉಣಕಲ್ ನಿವಾಸಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ, ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಚಾಕು ಇರಿದ ಪ್ರಕರಣ ನಗರದ ಉಣಕಲ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪಜ್ಜ ಮಠದ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೂವರು ಯುವಕರು ಏಕಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜಗಳ ವಿಪರೀತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೋಪಗೊಂಡ ಯುವಕರು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕೆಎಂಸಿ– ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಇಲ್ಲಿಯ ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಿರಿಯಾಲ್ ರಸ್ತೆಯ ರೇಣುಕಾ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೊಸಮನಿ (29) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವರ ಪತಿ ನಿಖಿಲ್ ಹೊಸಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 'ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು, ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ನಿಖಿಲ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ಅಶ್ವಿನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>