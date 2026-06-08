<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕುಂದಗೋಳದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯ ಪವರ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಡೊಂಬರ (28) ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಆರ್.ಎಂ. ಲೋಹಿಯಾ ನಗರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪತ್ನಿ ಮೇಘಾ, ಮತ್ತವರ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ, ಸಹೋದರ ರಾಜೇಶ ಅವರ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದು ಮಂಜುನಾಥ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರ ತಂದೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>₹16.50 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನವನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋರ್ಪಡೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರಿಂದ ₹16.50 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಶ್ರೇಯಾ ಅವರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಬಂದ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ, ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ವಂಚಕ ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಕಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ವಿವರ, ಲಾಭಾಂಶ ತೋರಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ: ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಗಡಿಪಾರಾಗಿದ್ದ ಸಂದೀಪ ಅರಸನಾಳ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕುಡಗೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಶಂಕುತಲಾ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆ. ಸಂದೀಪ ಮತ್ತು ಶಂಕುತಲಾ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವಿದ್ದು, ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಂದೀಪ ಅವರನ್ನು ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಾಕು ಇರಿತ: ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ನೇಕಾರನಗರದ ವೆಂಕಟೇಶ, ಫೋಟೊ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲೀಕ ಕಿರಣ ಹಬೀಬ್ ಅವರಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದು ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ದಿವಟೆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಮರಿಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯು ಫೋಟೊ ಸ್ಟುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಮಾಲೀಕ ಕಿರಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಾಕು ಇರಿದು ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಯ ಎಂಟಿಎಸ್ ಕಾಲೊನಿ ಬಳಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಹ್ಮದ್ ಹಾಸೀಮ್ ಬಿಜಾಪೂರ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-24-1583379656</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>