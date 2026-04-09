ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಗಾ ಎಂ. ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಬಳಸಿ, ನಕಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಿಯಾಂಗಾ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಯಿಂದ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಕಳವು: ನಗರದ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹4.80 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರವಿ ಎನ್. ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ವಿರುದ್ಧ ಅಮಿತ್ ಮಾಲದ್ಕರ್ ನವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ₹1.80 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಅಲ್ಟಾ ಮಿಕ್ಸರ್, ₹2.40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಆರು ಯಂತ್ರಗಳು, 60 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ನೈಲಾನ್ ರಾಡ್ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್; ವಂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಶಾಬಾಜ್ ವಡ್ಡೊ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಒ ಇ–ಚಲನ್ ಹೆಸರಿನ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹95 ಸಾವಿರ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಆರ್ಟಿಒ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ, 'ತಕ್ಷಣ ಇ–ಚಲನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ' ಎಂದು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದ. ಎರಡು ದಿನದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಸಬಾಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>