<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಭವಾನಿನಗರದ ವಿಮಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ‘ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಭಿಯಾನ’ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪರಿಸರವಾದಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆನೀಡಿದರು. ‘ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಿಳಿಸಲು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು, ಪೋಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಗಿಡಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಮುಖಂಡರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಶೋಧಾ ಟೋಯೋಟ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ, ಸಹೇಲಿ ಗ್ರೂಪ್, ದುರ್ಗ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಫಿಜಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗ ಹನುಮಸಾಗರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ರಘೋತ್ತಮ ರಾವ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಂ.ಕೆ.ಹಿರೇಮಠ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನಿತಾ ಬಾಗಲಕೋಟ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-24-484353412</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>