ಎಸ್ಐಆರ್‌ ರದ್ದತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಾಥಾ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರ್.ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಜಾಥಾ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು, 'ಸಂವಿಧಾನ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಜನವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಇಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ದಲಿತರು, ಬಡವರು, ಅಲ್ಪಾಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಎಡಪಂಥೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆವುಳ್ಳವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಹುನ್ನಾರ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇರಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕಿ ಸವಿತಾ ಬನ್ನಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೃತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯದೆ, ಬದುಕಿರುವವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಎಸ್ಐಆರ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಯಂತರ ಜನರನ್ನು ಮತಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಳುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸಿದ್ದು ತೇಜಿ, ಗುರುನಾಥ ಉಳ್ಳಿಕಾಶಿ, ಶಿವಸುಂದರ್, ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-24-830868375</p>