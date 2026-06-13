ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆ, ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮನವಿ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ ಪಿ.ಅನಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಜೋಧಪುರ ನೇರ ರೈಲು ಸೌಲಭ್ಯ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮರು ನಿಗದಿ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್.ಎಂ.ವಿ.ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಮುಂಬಯಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೈಲು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ದಾದರ್–ತಿರುನೇಲ್ವೇಲಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಜೋಧಪುರ ರೈಲುಸಮದಡಿ, ಭೀಲವಡಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ ಅನಗತ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕರೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ–ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮಿರಜ್, ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್, ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾದರ್, ಟವೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳವು ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಘಿ, ಕಾಂತಿಲಾಲ್ ಬೋಹ್ರಾ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಟಾರಿಯಾ, ಬೀರಬಲ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ, ಲಲಿತ್ ಸೆಹಲೋತ್, ಗಿರೀಶ್ ಸುಂಕದ್, ಸುಭಾಷ್ ಡಂಕ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-24-615988532</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>