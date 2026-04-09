ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ

'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಗದಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಲಬ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹2.80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 3,500 ಚ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಾಲಾಜಿ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಡಿ.30ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಸ್ಕ್ವಾಷ್, ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಂಕಣಗಳಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಎರಡು ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಈ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಂಕಣ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಇರುವ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಸ್.ಪಿ.ಪ್ರವೀಣ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

' ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 'playo' ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಯೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ನುರಿತ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ₹6 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಕ್ಲಬ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈಜುಕೊಳವನ್ನು ಸಹ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಂ, ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾತ್, ಜಕ್ಕೂಜಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಬಿ ಈಜುಕೊಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260409-24-121758866