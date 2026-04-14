ಜನರಿಗೆ ಕೆಸರು, ದೂಳಿನ ಮಜ್ಜನ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಸರುಮಯ ಆಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು. ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೂಳು ಆವರಿಸಿತ್ತು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸದಾ ದೂಳು ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮಳೆಯಿಂದ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಸೇರಿ ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತ, ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಬಸವ ವನ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಸಾಗಿದರು.

ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಹೊಸೂರಿನ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಸುರಿದರೂ ಕೆಸರು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ 200 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಸರುಮಯವಾಗಿದೆ.

ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಪರೀತ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ದೂಳು ಏಳುತ್ತಿದೆ. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೆಂಡಾಗಿರುವ ಜನರು, ದೂಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಗರಿ ಬಸ್ನ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ನಳಿಕೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಸ್ ತೆರಳುವಾಗ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲ ದೂಳುಮಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹೋಟೆಲ್, ಔಷಧ ಅಂಗಡಿ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೂಳು ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

'ಚನ್ನಮ್ಮ ವತ್ತದಿಂದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ಕ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ಜೆಸಿಬಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಮೀಟರ್ ತಗ್ಗು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್, ಚಿಗರಿ ಬಸ್, ಬೇಂದ್ರ ಬಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವಾಹನಗಳು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗುರುನಾಥ ಚವ್ಹಾಣ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.