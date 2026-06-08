ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರವೂ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಿರುಸು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಲ–ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚುರುಕು ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಆಗಾಗ ಮೋಡ, ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ನಗರದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಗರದ ದುರ್ಗದಬೈಲ್, ದಾಜೀಬಾನ್ ಪೇಟೆ, ಷಹಾ ಬಜಾರ್, ಕಮರಿಪೇಟೆ, ಉಣಕಲ್, ಹಳೇಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತ, ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಚರಂಡಿ ತುಂಬಿ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯಿತು. ಕೇಶ್ವಾಪುರ, ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ, ಟೆಂಡರ್ ಶೂರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದವು.</p>.<p>ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ, ಸಂತೋಷನಗರ, ಉಣಕಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ–ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ: ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಉಣಕಲ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರಿನ ಹು–ಧಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿತ್ತು. ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು, ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇತ್ತ ವಿದ್ಯಾನಗರದವರೆಗೆ, ಅತ್ತ ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪದವರೆಗೆ ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿ ಮಿಶ್ರಪಥದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸರತಿಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ತುರ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಪರದಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಉಣಕಲ್–ಶ್ರೀನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗು ತ್ತದೆ. ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ಸಮಸ್ಯೆಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ,ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಶಾಶ್ವತಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಆದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಾಯಿನಗರ ನಿವಾಸಿ ಮಹೇಶ ಕೆಂಚಪ್ಪನವರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-24-565963659</p>