‘ರಾಜಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜಗದೀಶ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಚರಂಡಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಗದೀಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಟಾರು, ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು, ಮರಗಳ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಕು. ಹಾಳಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಚೇತನ್ ಹಿರೇಕೆರೂರು, ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆನಂದ ಕಾಸರಗೋಡ, ಅಜಯ್ ಕಿರಣ್, ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಗನೂರು, ಹರೀಶ್ ಜಂಗಲಿ, ನಾಗೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಕಿಶನ್ ಬಿಲಾನ, ನಾಗೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮಂಜು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-24-1440015331</p>