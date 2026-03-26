ರೈಲು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಮನವಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜೋಧಪುರ, ಬಾರ್ಮೇರ್, ಬಿಕಾನೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಘಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಜೋಧಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳು, ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಭಾಗದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೇರ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಕ್ರಂ ರಾಜಪುರೋಹಿತ್ ಥಾಂವ್ಲಾ, ಹೇಮರಾಜ್ ಸಾಥು, ಥಾನಸಿಂಗ್ ಭಾಗ್ಲಿ, ನರಪತ್ಸಿಂಗ್ ಸಾಕರ್ನಾ, ರಾಮೇಶ್ವರ ಭಾಟಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಭಾಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ, ಸುಜಾರಾಮ್ ಚೌಧರಿ, ಸುರೇಶ್ ಜೈನ್, ವಿಕ್ರಂ ಜೈನ್, ಚಂದನ್ ಪುರೋಹಿತ್, ಅಮೃತಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಗೌತಮ್ , ಸುಭಾಷ್ ಡಂಕ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>