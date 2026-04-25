ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ ನಾಳೆ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮನಕೊಪ್ಪದ 110 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿರೇಹರಕುಣಿ (ಬು ತರ್ಲಘಟ್ಟ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 110/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 110 ಕೆ.ವಿ. ಟವರ್ಗಳ ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಛಬ್ಬಿ, ಪಾಲಿಕೊಪ್ಪ (ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ), ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ, ದ್ಯಾಮಾಪುರ, ವರೂರು, ಮುತ್ತಳ್ಳಿ, ತಡಸ, ರಾಮನಕೊಪ್ಪ, ಮಲಾಲಿ, ಇನಾಂವೀರಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-24-472948156</p>