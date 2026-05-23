ಧಾರವಾಡ: ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಿಸಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಬೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ರಾಮೇಶ್ವರಂ ರೈಲು (07355) ಜೂನ್ 7ರಿಂದ ಜೂನ್ 28ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ ಸಂಚರಿಸುವ ರಾಮೇಶ್ವರಂ– ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು (07356) ಜೂನ್ 8ರಿಂದ ಜೂನ್ 29ರವರೆಗೆ, ಭಾನುವಾರ ಸಂಚರಿಸುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಕೊಲ್ಲಂ ರೈಲು (07313) ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮೇ 31ರಿಂದ ಜೂನ್ 21ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಜೂನ್ 7ರಂದು ಸೇವಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೊಲ್ಲಂ– ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು (07314) ಸಂಚಾರವನ್ನು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಜೂನ್ 8ರಂದು ಸೇವಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260523-24-2127484071