ಯಶಸ್ವಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್‌ ವತಿಯಿಂದ ‘ಹೂವು ಬಳ್ಳಿ ಮೇಳ’ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಇಲ್ಲಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕೆಇಸಿ ಎದುರಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದ ‘ಹೂವು ಬಳ್ಳಿಯ ಮೇಳ’ವನ್ನು ಜೂನ್ 26ರಿಂದ 28ರ ವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮರೋಳ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. 40 ಅಂಗಡಿ, 30 ಮನೆಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 30 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೂನ್ 26ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ ಹಾಗೂ ತಂಡ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ, ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ, ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ, ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್, ಗಣ್ಯರಾದ ಶಂಕರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಜೆ.ಬಿ. ಹಲ್ಯಾಳ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾವಕಾರ, ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್.ಪಿ. ಬಳಿಗಾರ, ಡಾ. ಜಿ.ಬಿ. ಸತ್ತೂರ, ವೀರೇಂದ್ರ ಕೌಜಲಗಿ, ವಿಜಯ ಮೆಟಗುಡ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮರೋಳ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-24-1067099447</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>