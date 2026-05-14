ಬೇಸಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಭವಾನಿ ನಗರದ ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ 9 ದಿನ ನಡೆದ ಬೇಸಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವು ತ್ರಿಮತಸ್ಥ ಉಪನೀತ ವಟುಗಳು, ಪುರಷರು, ಬಾಲಕಿಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪರಿಣತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀಮಠದ ಮಠಾಧಿಕಾರಿ ನರಹರಿ ಆಚಾರ ವಾಳ್ವೇಕರ, ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಧೂಳಖೇಡ ನಾರಾಯಣಚಾರ್ಯ, ರಮಾದೇವಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಮೀರಣಾಚಾರ್ಯ ಕಂಠಪಲ್ಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯ ಮುಳಗುಂದ, ಸಾಮಗ ಗುರುರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ, ಮನೋಹರ ಪಾರ್ವತಿ, ಗೋಪಾಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260514-24-1506171500