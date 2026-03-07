ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ!

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೆರವು ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 60 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, 70 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೆರವಾಗುವ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ರಾಶಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ರಾಶಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಆವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಠಾಣೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಪಿಲ್ಲರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸಹ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಚಿಗರಿ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ವಿಪರೀತ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀಧರ ಕಂದಗಲ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ದೂಳುಏಳಬಾರದೆಂದು, ಆಗಾಗ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನೀರೆಲ್ಲ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಠಾಣೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಎದುರು, ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಬಳಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಫಕ್ಕೀರೇಶ ಬೀರಣ್ಣವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260307-24-783496086</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>