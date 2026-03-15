ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿ; ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಷ್ಟೇ ತೆರೆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಸಮಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ತೆರೆದು, ನಂತರ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸದಾ ತುಂಬಿರುತ್ತಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>'ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಿಯೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಯಾವ (ಗೃಹ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ) ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಮೊದಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ನಿಖರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಖಾನಾವಳಿಯವರು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಇಟ್ಟು, ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260315-24-1247476361</p>.