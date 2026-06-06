ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಇಂದು

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲಾ ಸುಜಯ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಕಲಾವಿದೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಭಟ್ ಅವರ ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಗರದ ಸವಾಯಿ ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 6ರಂದು ಸಂಜೆ 4.45ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಜಯ ಶಾನಭಾಗ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಸಂಜೀವಿನಿ ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ’ ಎಂದರು. ಸಂಜೀವಿ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಟ್, ಸವಿತಾ ಭಟ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-24-1262937552</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>