ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ; ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಆದಿ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಚರಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಜನಮೇಜಯ ಉಮರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಂಕರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳನ್ನು, 63 ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶಂಕರರು, ಸನ್ಯಾಸ ಪಥದ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದರು. ಲೋಕದ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂದಿರದಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಚಿತ್ರದ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ ಗುಮಾಸ್ತೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಲಾಸ ಕೊಣ್ಣೂರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ, ಮನೋಹರ ಪರ್ವತಿ, ಪ್ರದೀಪ ಜೋಶಿ, ಧೀರೇಂದ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಮನೋಜ ಪರ್ವತೀಕರ, ಸರಸ್ವತಿ ಗುಡಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪರ್ವತಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಡಿ. ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-24-391946448</p>