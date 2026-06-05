<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಂಗಳೂರು ಓಪನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶೂಟರ್ಗಳು ತಲಾ 5 ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 15 ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಾಲೆಹೊಸೂರ್ ಚಿನ್ನ, ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಯೂಥ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚು, ಖುಷ್ ಪರಮಶೆಟ್ಟಿ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬಾಲೆಹೊಸೂರ್, ಖುಷ್ ಪರಮಶೆಟ್ಟಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಣಕವಾಡ ಅವರ ತಂಡ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿಗೆ. ರೈಫಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಭದ್ರಾಪುರ ಕಂಚು, ಯೂಥ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, ಶ್ರೀಕರ್ ಸಬನಿಸ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎನ್ಆರ್ ರೈಫಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಶವ್ ಆದಿತ್ಯ ಬಸರಿಕೊಪ್ಪ ಚಿನ್ನ, ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಶವ್ ಆದಿತ್ಯ ಬಸರಿಕೊಪ್ಪ, ನೀಲ್ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಅನಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ ಯೂಥ್ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಶವ್ ಆದಿತ್ಯ ಬಸರಿಕೊಪ್ಪ, ನೀಲ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಪುನೀತ್ ಕಿರೇಸೂರ್ ಚಿನ್ನ</p>.<p>ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಎನ್ಆರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪವಸ್ಕರ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟರ್ಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರವಿಚಂದ್ರ ಬಾಲೆಹೊಸೂರ ಅವರ ಬಳಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-24-925965896</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>