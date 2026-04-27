ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದ ಗುಜರಾತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ಮದುವೆ ವಿಶೇಷ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು 27ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೀರೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರೇಪ್ ಸಿಲ್ಕ್, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚಿಪುರಂ, ಆಂಧ್ರದ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೈಮಗ್ಗದ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ 30ರ ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಗೂ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>