ಚಾರ್ಜರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಮಾವನ ಕೊಂದ ಅಳಿಯ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ ನಡೆದು ಅಳಿಯ, ಮಾವನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೇವಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತವಿಹಾರ ಲೇಔಟ್ದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಛಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾದಾಪೀರ ಕೋಲಕಾರ (38) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಅಜೀಮ ಜಮಖಾನೆ ಆರೋಪಿ.</p>.<p>ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ದಾದಾಪೀರ್ ಬಳಿ ಅಜೀಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದಾದಾಪೀರ ಹಾಗೂ ಅಜೀಮ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ದಾದಾಪೀರ, ‘ನನ್ನ ಬಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು’ ಎಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಅಜೀಮ, ರಾಡ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ₹5.22 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಧಾರವಾಡದ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಪತ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರು ₹5.22 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿದ ಕುರಿತು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿವೊ ಕಂಪನಿಯ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ₹15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಪರಿಚಿತರು ಅವರನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಮುಂಗಡವಾಗಿ ₹2 ಸಾವಿರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹5,22,174 ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>₹2.7 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ: ನಗರದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಬ್ಬೂರ ಅವರಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತರು, ಅವರ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ₹2.7 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳವು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಠಪತಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಹಿಂಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವ ಕಳ್ಳರು, ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ₹1.46 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-24-1483106009</p>